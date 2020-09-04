В Хабаровске речные трамвайчики меняют маршруты Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске речные трамвайчики меняют маршруты. На сегодняшний день подтоплены более 600 садовых и огородных участков на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный. С 22 августа 2020 года из-за подтопления речного вокзала посадку и высадку пассажиров производят с остановки «Прибрежная». Сейчас закрыты остановки «5,5 километр», «6 километр», «7 километр» и «10 километр».

- Также подтоплены остановки «Садовая-1» и «Телегино», но пока сюда доставляют пассажиров. Посадка и высадка производится на сухих участках в безопасных местах в районе этих остановочных пунктов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подробную информацию о движении теплоходов можно получить по телефону: 8-924-310-61-39. Дачников призывают как можно скорее вывезти с участков урожай и имущество. Пожалуйста, соблюдайте осторожность, принимайте меры к обеспечению личной безопасности. Напомним, пассажирские речные перевозки остановят, когда уровень Амура превысит отметку в 530 сантиметров.