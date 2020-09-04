На набережной Хабаровска пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит С Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной Хабаровска пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С. Акция пройдет 4 сентября в районе речного вокзала. Ее проводит Центр «АнтиСПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением Российского Красного Креста.

- Участники акции смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и ВГС анонимно и безболезненно. Для исследования возьмут слюну. Также у специалистов можно будет получить консультации по вопросам ВИЧ и вирусных гепатитов, - рассказали в Хабаровском Центре «АнтиСПИД».

Кроме того, врачи дадут рекомендации по профилактике ВИЧ и других инфекционных заболеваний. Время акции: с 17:00 до 19:00. Горожанам напоминают, что регулярное обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты - это обязательный фактор профилактики ВИЧ и ВГС для вас и ваших близких.

Напомним, 4 сентября снимаются все ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Тем не менее горожан просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.