Сбербанк передал в дар краевым музеям и библиотеке новые книги о героях-дальневосточниках

В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Сбербанк передал в дар краевым музеям и Дальневосточной государственной научной библиотеке новые книги о героях-дальневосточниках и военно-исторические игры «Победа». Уникальное издание «Герои Победы. Дальний Восток», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и войне с милитаристской Японией, было выпущено в рамках Года памяти и славы издательством «Форпост науки» при поддержке ПАО «Сбербанк».

На страницах книги собрана информация о героях Советского Союза, имеющих дальневосточные корни - биографии, описание подвигов, фотографии, а также систематизированная информация о вкладе жителей Дальнего Востока, в том числе представителей финансовых подразделений и системы Гострудсберкасс, в общее дело Победы.

- В прежние юбилейные годы уже публиковались работы, посвященные героям СССР той или иной территории Дальнего Востока, но следующий шаг - объединить их всех в единый регион, в общее понятие «дальневосточники» - так и не был сделан, - рассказал один из авторов книги Вячеслав Дорохов. - Благодаря проделанной работе, результатом которой стала эта книга, мы смогли заложить основу будущих исследований по поиску и изучению биографий героев Великой Отечественной войны, родившихся, живших, работавших или служивших на Дальнем Востоке, благодаря самоотверженности которых долгая и жестокая война завершилась безоговорочной победой советского народа.

Также в фонд Дальневосточной государственной научной библиотеки Сбербанк передал военно-исторические настольные игры «Победа». Игры созданы благотворительным фондом «Память поколений» и помогают познакомить подрастающее поколение с интересными фактами Великой Отечественной войны, воспитать чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

Как сообщила Наталья Красулина, управляющая Хабаровским отделением ПАО «Сбербанк», мы никогда не должны забывать о героических поступках, которые совершили наши деды и прадеды во имя свободы и мира. Книги и игры «Победа» будут интересны и востребованы среди читателей и посетителей Дальневосточной государственной научной библиотеки, Дальневосточного художественного музея и краевого музея имени Н.И Гродекова.