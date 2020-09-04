За ловлю рыбы неводом наказали компанию в Хабаровском крае

За ловлю рыбы неводом наказали компания в Хабаровском крае Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

За ловлю рыбы ставным неводом наказали компанию в Хабаровском крае. Нарушение выявили в Николаевском районе. Организация промышляла на реке Амуре с нарушением правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

- Во время проверки выяснили, что добыча корюшки велась с помощью орудия лова «ставной невод», длина крыла которого превышала предельные размеры, установленные разрешением на добычу водных биоресурсов, - рассказали в пресс -службе Николаевской-на-Амуре районной природоохранной прокуратуры.

Руководителю рыбодобывающего предприятия внесли представление об устранении нарушений законодательства о рыболовстве. В качестве наказания нарушителям - руководителю и компании - выписали административные штрафы в 20 и 100 тысяч рублей соответственно.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Жителям края напоминают об ответственности за незаконною добычу рыбы.