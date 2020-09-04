Жители Хабаровского края опробуют инновационный способ покупок в кредит в офлайн-магазинах Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Весь процесс займет не более пяти минут. Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было приобрести только онлайн.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

- Покупатель сообщает о своем желании продавцу в магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком»;

- Вставляет или прикладывает свою дебетовую карту Сбербанка и вводит ПИН-код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи;

- После завершения оформления продавец передает товар покупателю.

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО И БЕЗОПАСНО ДЛЯ КЛИЕНТОВ?

- Не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор;

- Не нужно предъявлять никаких документов;

- Данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам;

- Весь процесс занимает порядка пяти минут.

Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Он уже доступен более чем в 100 магазинах и компаний, предоставляющих услуги в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской гавани и поселке Солнечный. В их число вошли крупные ритейлеры мебели товаров для дома и садоводства, бытовой техники, брендовые магазины цифровой техники, ювелирные салоны, магазины одежды и обуви, стоматологические клиники и агентства путешествий.

Как сообщила Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк», плюсы нового способа кредитования очевидны и для покупателя, и для продавца. Покупатель может купить необходимый ему товар в кредит, и для этого не нужно идти в банк. Покупка оформляется за считанные минуты при наличии только лишь банковской карты. Для продавца сервис интересен увеличением клиентской базы и среднего чека покупателя.

Новый способ кредитования внедряется в рамках развития сервиса «Покупай со Сбербанком»: ранее товары в кредит через сервис можно было приобрести только онлайн. «Покупай со Сбербанком» - сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Весь процесс оформления покупки в кредит происходит онлайн или в розничном магазине партнера, не требует посещения банка или визита курьера для подписания кредитного договора. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе re:Store, Acer, Holodilnik.ru, Lazurit, Asus, Беру и многие другие.