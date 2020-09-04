В Хабаровске впервые вывили опасное заболевание рогатого скота Фото: Мария ЛЕНЦ

На Дальнем Востоке впервые вывили опасное заболевание рогатого скота. Заразный узелковый дерматит обнаружили двух взрослых коров и теленка на одном из подворий в Железнодорожном районе краевой столицы. Животных уже изолировали от внешнего мира и назначили им лечение. Коровник, в котором они содержатся, обеззаражен, за состоянием больного скота наблюдают ветеринары.

- Владелец животных заметил на коже питомцев странные многочисленные бугры. Мордочки у коров и теленка были отекшими, из глаз и из носов текло. Он вызвал ветеринаров. Анализы, взятые у коров, показали, что все они больны заразным узелковым дерматитом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что заболевание людям не передается и для человека не опасно. Оно излечимо, поэтому необходимости в забое скота нет. Переносчиками заболевания могут быть комары, оводы, слепни, мошка и мокрец. В целях безопасности инфицированных животных лишают свободного выпаса, изолируют и лечат.