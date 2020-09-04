Онлайн-подписка Почты России стала в три раза популярнее

Россияне стали чаще оформлять подписку на периодические издания онлайн: на сайте и через мобильное приложение Почты России. За первое полугодие 2020 года онлайн было оформлено подписок на сумму 85,6 миллионов рублей, что на 106 процентов больше, чем за первое полугодие 2019 года. За 8 месяцев 2020 года посещаемость сайта выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом значительная часть клиентов по-прежнему оформляет подписку традиционным способом – через оператора в отделениях связи.

В онлайн-каталоге Почты России 5000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира.

- Все больше читателей периодической прессы предпочитают выписывать ее онлайн. Мы фиксируем увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки. В 2020 году по сравнению с 2019 она увеличилась на 22,5 процента, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Ежегодно увеличивается и число журналов и газет, оформленных онлайн в адрес социальных учреждений в рамках федеральной благотворительной программы «Дерево Добра». За январь-июнь 2020 года в адрес подопечных более 2100 детских домов, домов престарелых, больниц и сельских библиотек, онлайн было оформлено 3 150 изданий. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 165 процентов.

На сайте акции «Дерево добра» представлены 8 домов для престарелых, инвалидов и ветеранов, а также 14 социальных детских учреждений Хабаровского края. В их числе детские дома, школы-интернаты, социально реабилитационный центр для детей. С начала года порядка 300 человек оформили для них в подарок газеты и журналы.

Подписная кампания на первое полугодие 2021 года стартовала 1 сентября. Выписать периодические издания можно на сайте или мобильном приложении Почты России, в почтовом отделении и через мобильные почтово-кассовые терминалы у почтальонов.