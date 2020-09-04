В Хабаровской филармонии после снятия ограничений откроют концертный сезон ФОТО: Министерство культуры края

В Хабаровской филармонии после снятия ограничений откроют концертный сезон. Праздничная программа рассчитана на 5 и 6 сентября. В концертном зале Хабаровской краевой филармонии в 17:00 Дальневосточный академический симфонический оркестр вместе с солистами филармонии откроет 83 концертный сезон филармонии и 85 симфонический сезон.

- Для гостей исполнят шедевры классической музыки, а также популярные, любимые в народе песни военных лет, песни, звучащие в кинофильмах о войне. Солировать будут Арина Никитина, Дарья Игонина, Виктория Коростелева, Роман Савватеев и Алексей Виноградов, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим также, что на этих музыкальных вечерах дебютирует новый художественный руководитель и главный дирижер ДВАСО Михаил Леонтьев. Накануне его представили работникам филармонии и ценителям музыки.