Хабаровчане на Комсомольской площади сдадут кровь, привьются и сделают флюорографию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хабаровчане на Комсомольской площади сдадут кровь, бесплатно привьются и сделают флюорографию. Акция, посвященная здоровью, пройдет 5 сентября с 9:00 до 18:00. Об этом сообщили в горздраве.

В этот день 9:00 до 16:00 пройдет донорская акция, будет работать мобильный флюорографический пункт. Желающим пройти обследование надо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что первая партия вакцины «Совигрипп» уже поступила в больницы Хабаровска, вторую партию доставят чуть позже. Препарат является трехвалентным и включает подтип вируса типа «А» и один подтип вируса «В». Отметим также, что бесплатно поставить прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства и работы, а также в мобильных пунктах, которые будут развернуты на территории города.