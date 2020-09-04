Хабаровчанин с трудом вернул деньги за смартфон с дефектом Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Хабаровчанин с трудом вернул деньги за смартфон с дефектом. Для этого ему пришлось обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. По предварительной информации, мужчина купил гаджет в интернет-магазине. Когда получил устройство, обнаружил дефекты и потребовал от продавца вернуть деньги за товар ненадлежащего качества.

- Смартфон продавец принял на проверку качества. Однако какой-либо информации о принятом решении не поступало, неоднократные требования потребителя продавец игнорировал, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Торговцу после проверки объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Тем не менее, он предоставил информацию, что брак в товаре неустранимым. Также, время спустя, покупатель получил назад 21 тысячу 366 рублей, уплаченные за товар ненадлежащего качества. А торговцу пришлось оплачивать неустойку в сумме 9828,36 рублей.