«Бережливая поликлиника» заработала в ЕАО Фото: Правительство ЕАО

«Бережливая поликлиника» заработала в одном из районо ЕАО. Это как минимум означает, что в больнице Смидовичей сократилось время ожидания в регистратуре. Работу медицинских регистраторов оптимизировали, организовали два рабочих окна, предварительную запись на прием по телефону и на сайте Единой электронной регистратуры ЕАО – регистратура79.рф.

- Сейчас врачи принимают пациентов строго по предварительной записи и по времени, - рассказала Ольга Григорьева, главный врач Смидовичской районной больницы. – Удалось разделить потоки пациентов, ввели единый день диспансеризации и профосмотров. По этим вопросам принимают каждый четверг.

Кроме того, в больнице теперь дополнительный день профосмотров – по субботам, выделены часы приема в вечернее время. Также работает кабинет медицинской профилактики, то есть с 16:00 до 20:00 пациент может пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. В помещениях появились комфортные диваны, телевизоры, кулеры с питьевой водой и информационные стенды о здоровом образе жизни. Для детей организовали небольшую игровую зону.