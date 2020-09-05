Обстановка в Хабаровском крае 5 сентября 2020 года: погода, уровень Амура, радиационный фон

Выходные подарят нам настоящее летнее тепло Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В субботу, 5 сентября, в Хабаровском крае в основном без осадков. Не большие дожди пройдут на севере, температура днем поднимется до +14, ночью +9…+10.

В центральных районах края без осадков. Ночью +16…+18, днем +24…+26. Ветер южный, до 12 м/с.

В Хабаровске и южных районах края ночью около +16, днем потеплеет до +25…+28. Ветер южный 7-12 м/с. Осадков не ожидается.

Радиационный фон по краю находится в пределах естественных значений, превышений не зафиксировано.

На Амуре продолжается подъем уровня. По данным Хабаровского гидрометцентра, на утро 5 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 493 см, при отметке неблагоприятного явления 450 см. В течение двух суток ожидается подъем на 5-10 см.

Поднимается Уссури, ожидается затопление поймы на 1-1,9 м. Затоплены поймы рек Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь.