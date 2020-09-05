В Хабаровском крае четвертые сутки ищут 86-летнюю женщину

Старушку ищут спасатели, волонтеры, подключили и кинологов. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе продолжаются поиски женщины 1934 г.р., сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю. По предварительной информации, пенсионерка ушла в лес за грибами возле села Осиновая речка 2 сентября. Дочь пропавшей сообщила, что мама позвонила ей, сказала, что заблудилась, а у телефона заканчивается зарядка. Связь оборвалась.

В тот же день около 17 часов в район выехала группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. За 2-3 сентября спасатели обследовали свыше 12 квадратных километров леса и окрестностей моста на остров Уссурийский. Группа шумела, включала сирену автомобиля, надеясь, что женщина услышит и отзовется. Но пока безрезультатно.

В поисках участвуют 10 спасателей, два кинолога с собаками, волонтеры, есть автомобиль повышенной проходимости и квадроцикл.