В Хабаровске заработали мобильные медпункты

Мобильные медпункты будут работать в Хабаровске по выходным весь сентябрь Фото: Правительство Хабаровского края

Донорский субботник объявлен в Хабаровске, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. На Комсомольской площади города с утра работают мобильные медицинские пункты. Взрослые (старше 18 лет) жители Хабаровска могут пройти флюорографическое обследование, сдать кровь в рамках донорской акции и сделать прививку от гриппа. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Мобильные пункты будут работать до 18 часов 5 сентября, а также по выходным до конца сентября. Напомним, что любая прививка является поводом для медотвода от сдачи крови. Помните об этом нюансе, если решите поучаствовать в донорском субботнике и одновременно защитить себя от гриппа.

Хабаровский край в этом году заказал 785 тысяч доз вакцины от гриппа, уже поступило в регион около 70% заказанного объема.