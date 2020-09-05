Волонтеров Хабаровского края, помогавшим пожилым людям во время самоизоляции, наградят

Каждый, кто не остался в стороне, получит заслуженную награду Фото: Правительство Хабаровского края

Все жители Хабаровского края, участвовавшие в Общероссийской акции "#МыВместе, будут награждены. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал соответствующее поручение.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в течение пяти месяцев свыше 700 волонтеров помогали пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, сидящим дома в вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Волонтеры колл-центра приняли в работу более тридцати тысяч звонков, добровольцы, работавшие «в поле», передали 3108 продуктовых наборов от благотворителей самым нуждающимся. Это не считая того, что каждый день неравнодушные жители края доставляли продукты, лекарства, выносили мусор, помогали с оплатой коммунальных услуги и просто не оставляли пожилых людей без внимания.

- Там, где не будет возможности вручить награды от имени Президента РФ, вручим краевые. Но людей нужно обязательно поощрить за их труд, - сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас формируют списки награждаемых. Кроме того, проходит марафон «Хабаровский край говорит волонтерам спасибо!»: добровольцы могут бесплатно посетить ряд культурных мероприятий.