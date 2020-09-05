В Хабаровском крае начнут расселять дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года

Жизнь в бараках не просто некомфортна - зачастую в ветхом жилье просто опасно находиться Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Расселением из аварийного жилого фонда вплотную занялись в правительстве Хабаровского края. Министерство ЖКХ края подготовит новую программу, в которую включат жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В Министерство строительства и ЖКХ РФ уже направлено обращение с просьбой о выделении дополнительного финансирования.

- Сейчас идет переселение из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Нам предстоит расселить около 64 тысяч квадратных метров. Вся программа рассчитана до 2025 года и разбита на шесть этапов. Пока реализуется I и II этапы, - сообщил Дарий Тюрин, и.о. министра ЖКХ Хабаровского края.

На первом этапе новые квартиры получат 426 человек – жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани. В 2020-2021 годах (второй этап) переселят 401 человека в поселках Октябрьский, Высокогорный, Хор, Переяславка, а также в Хабаровске и Комсомольске. В общей сложности за шесть лет около четырех тысяч человек переедут в нормальное комфортное жилье.

По новой программе расселят еще не менее 120 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Общая площадь квартир в домах, признанными аварийными после 1 января 2017 года, составляет около 142 тысяч квадратных метров. Чтобы снести все эти дома и предоставить людям новые квартиры требуется порядка 15,5 миллиарда рублей. Основную часть средств краевые власти планируют привлечь из федерального бюджета. Проблему переселения граждан будут решать главным образом за счет строительства новых домов.