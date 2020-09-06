Обстановка в Хабаровском крае на 6 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 6 сентября, в Хабаровске без осадков, ночью +14 +16, днем +24 +26, ветер южный 4-9 м/с. На юге края без осадков, ночью +13 +19, днем +24 +30, ветер южный 5- 10 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью +10 +18, днем +20 +28, ветер южный 5-11 м/с. На севере края местами небольшие дожди, ночью +7 +17, днем +10 +26, ветер южный, северо-западный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусом 10419. Из них выздоровлений 8288, летальных исходов 93. За последние сутки в крае выявили 50 новых случаев заражения.