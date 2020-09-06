Первую в ЕАО крытую ледовую арену с искусственным льдом Фото: Правительство ЕАО

Первую в ЕАО крытую ледовую арену с искусственным льдом. Она находится в Биробиджане. Каток уже посетили первые посетители. Напомним, его история начинается в 2016 году, когда юные хоккеисты обратились к президенту России и попросили помочь со строительством объекта для круглогодичных тренировок. В итоге объект включили в федеральную программу и выделили на ее возведение 230 миллионов рублей из федеральной казны и еще 100 миллионов из регионального бюджета.

- В церемонии открытия участвовали не только представители региональной власти, но и юные хоккеисты, творческие коллективы, а также фигуристки из Амурской области. Каток будут использовать круглогодично для тренировки молодых спортсменов, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что до конца 2020 года у жителей области будет возможность кататься на крытой ледовой арене «Победа» бесплатно. За деньги можно будет взять напрокат коньки. Для этого закупили 200 пар.