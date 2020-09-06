В Комсомольске задержали проблемного заемщика, замешанного в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске-на-Амуре задержали проблемного заемщика, замешанного в мошенничестве. По версии следствия, фигурант с целью получить кредит предоставил ложные данные о себе. О недобросовестном клиенте в полицию сообщил представитель финансового учреждения. Ущерб потерпевшая сторона оценила в сумму порядка 11 тысяч рублей.

По подозрению в мошенничестве в сфере кредитования задержали 45-летнего горожанина. Правоохранители выяснили, что мужчина позвонил на «горячую линию» банка с целью получить потребительский кредит, сообщил о себе заведомо ложные сведения о месте работы и ежемесячном доходе. В итоге получил 11 тысяч рублей, но возвращать заем не собирался.

- На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до двух лет. На время разбирательств фигуранта отпустили на свободу под обязательство о явке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.