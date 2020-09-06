Уровень Амура у Хабаровска 6 сентября 2020: вода на отметке 493 сантиметра Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 6 сентября 2020 года, вода в реке Амур на отметке 493 сантиметра. За последние сутки вода поднялась на три сантиметра. На сегодняшний день из-за дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются подтопления в семи населенных пунктах шести муниципальных образований.

- Большая вода захватила 1086 придомовых, дачных и земельных участков, а также восемь участков дорог. В Хабаровском районе в селах Корсаково-2 и Бычиха в целом подтоплены 128 придомовых и дачных участков, два участка внутрипоселковой дороги. В Хабаровске подтоплены территории островов Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Нанайском районе из-за повышения уровня воды в реке Амур нарушено дорожное сообщение между поселками Дубовый мыс и Гасси. Проезд к ним через федеральную автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. В Комсомольском районе подтоплен один участок внутрипоселковой дороги в населенном пункте Гайтер.