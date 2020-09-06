До 10 октября принимают заявки на стипендию мэра Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Студенты в Хабаровске могут получить стипендию мэра Хабаровска в три тысячи рублей. Для этого до 10 октября педагогические советы профессиональных образовательных организаций и ученые советы образовательных организаций высшего образования должны предоставить в управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города пакет документов. Список документов на сайте.

- Стипендии выплачивают в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 11.09.203 №3572 «Об утверждении положения о стипендии мэра города Хабаровска». Выплату назначают каждый год не более чем 20 лучшим студентам профессиональных образовательных организаций и не более чем 10 студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования, - прокомментировали в городском управлении по делам молодежи.

Выплаты в период с 1 ноября по 1 июня перечисляют на лицевые счета стипендиатов. Подробная информация по адресу: Хабаровск, улица Ленинградская, 30, кабинет 211, телефон: 40-89-93.