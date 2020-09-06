Несколько дней осталось до конца приема заявок в Народный совет Хабаровского края Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Несколько дней осталось до конца приема заявок в Народный совет Хабаровского края. Поступило на сегодняшний день 403 заявления от жителей региона. Народный совет станет своего рода дискуссионной площадкой, где будут обсуждать инициативы развития, решения проблем местного населения.

- Чаще всего заявки отправляют через интернет-площадку «Голос 27». Через портал поступило 312 обращений, документы 150 кандидатов уже прошли проверку, по ним запущено голосование на интернет-портале. Чтобы претендента включили в совет, нужно чтобы его поддержали более 250 человек, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди участников совета 19 блогеров региона. Главный критерий отбора в этой категории – наличие не менее пяти тысяч подписчиков в личных аккаунтах в соцсетях. Также 31 человека включили в состав совета по личному приглашению врио губернатора края. Последний день приема заявок - 8 сентября. Первое заседание пройдет в октябре. Вопросы по телефонам (4212) 40-21-35 и 32-97-96.