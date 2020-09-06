Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Хабаровске Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Хабаровске. Мероприятие запланировали на период с 20 по 24 ноября. Большое музыкальное событие состоится в 10-й раз и охватит Хабаровский музыкальный театр, Концертный зал филармонии и культурные объекты в Амурске, Бикине и поселений Хабаровского района.

- Среди участников фестиваля музыканты из Хабаровска - Дальневосточный академический симфонический оркестр, солисты Хабаровской филармонии Александр Веретенников и Дмитрий Ефимов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. – Также будут участвовать музыканты, для которых выступления на хабаровской сцене станут дебютом.

Отметим, фестиваль состоится при поддержке правительства Хабаровского края и Министерства Культуры РФ. Ранее мероприятие перенесли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в крае.

Жителей края призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.