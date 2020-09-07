Оперативная обстановка в Хабаровском крае на 7 сентября 2020: погода, паводки, заболеваемость

Синоптики прогнозируют хороший осенний день на всей территории региона Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровский край пришла пушкинская осень - пора листопадов и романтичных фотосессий с букетами разноцветных листьев. Кстати, сегодня для этого вполне подходящий день. По прогнозу синоптиков на большей территории региона день будет солнечным. Так, в Хабаровске - без осадков, температура ночью от +15ºС до +17ºС, днем от +25ºС до +27ºС, ветер восточный 5-12 м/с.

В южных районах края осадков также не ожидается, температура ночью от +13ºС до +19ºС, днем столбик термометра поднимется до +30ºС, ветер южный 5- 10 м/с.

В центральных районах - без существенных осадков, температура ночью от +10ºС до +18ºС, днем от +20ºС до +28ºС, ветер южный, во второй половине дня юго-западный 5-11 м/с.

В северных районах метеорологи не исключают возможность небольших дождей, температура ночью от +7ºС до +17ºС, днем от +10ºС до +26ºС, ветер южный, северо-западный 5-12 м/с.

Гидрологическая обстановка на территории региона остается напряженной. Уровень Амура у Хабаровска утром 7 сентября 2020 года на 44 сантиметра превышает неблагоприятную отметку и составляет 494 сантиметра. До отметки опасного явления остается еще метр.

У Комсомольск-на-Амуре уровень воды составляет 432 сантиметра (+9 сантиметров за сутки), до достижения неблагоприятных отметок осталось 18 сантиметров.

На реке Уссури у села Шереметьево в Вяземском районе и у села Лончаково в Бикинском районе уровни воды достигли отметки категории неблагоприятного явления.

Затоплены поймы реки Амур до села Тахта, рек Бурея, Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь в Хабаровском крае на глубину 0,2-2,2 метра.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе идет на спад. За прошедшие сутки зарегистрировно 53 новых случая заболевания. Выздоровело 60 человек. Всего с момента введения режима пандемии на территории выявлено 10472 случая заболевания во всех регионах Хабаровского края.