Новую лесопожарную технику привезли в Хабаровский край в рамках нацпроекта «Экология» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Нацпроект «Экология» и федеральная программа «Сохранение лесов» продолжают свое действие на территории Хабаровского края. В этом году на борьбу с огнем в крае уже выделялась спецтехника. По сообщению пресс-службы краевого правительства, с начала года в край уже закуплено 13 единиц техники. И вот, еще 10 снегоболотоходов прибыли в регион и ожидают отправки к месту прохождения службы.

- Новая техника предназначена для доставки лесопожарных формирований, оборудования и инвентаря к местам тушения пожаров в труднодоступных и болотистых местностях, - отмечают специалисты управления лесов. - Снегоболотоходы отличаются высокой проходимостью, снабжены автономным отопителем в пассажирском салоне и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Закупка и поставка техники для пожарных частей Хабаровского края продолжается, до конца года планируется приобрести еще пять автобусов и три полуприцепа.