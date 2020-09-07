В Биробиждане открыли первую ледовую арену с искусственным льдом Фото: Правительство ЕАО

В прошедшие выходные первая на территории ЕАО ледовая арена с искусственным льдом открылась для посетителей. Важный для региона спортивный объект построен с помощью федерального и регионального бюджетов. Польза его для спорта области очевидна - здесь будут заниматься воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва.

- Кроме конькобежного спорта, которым больше ста ребят занимались на стадионе «Дальсельмаш», наши спортсмены могут заниматься и шорт-треком, - рассказал тренер Сергей Вошкулатов. - Это очень интересный вид, включенный в программу Олимпийских игр. Постоянные тренировки позволят воспитанникам не терять форму и показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

До конца 2020 года покататься на арене «Победа» можно будет бесплатно. За деньги можно будет взять напрокат коньки. Для этого было закуплено двести пар.