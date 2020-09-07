Жительницу поселка Высокогорный экстренно вывезли на вертолете санавиации в Хабаровск

Как правило, санавиация - самый быстрый способ доставить экстренного больного в медучреждение. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

На минувших выходных, 5 сентября, территориальный центр медицины катастроф обратился в ГУ МЧС по Хабаровского края по поводу срочной эвакуации жительницы поселка Высокогорный. Как уточнили в пресс-службе спасателей, женщину нужно было по жизненным показаниям доставить в Хабаровск, в одну из больниц.

В пункт назначения вылетел ветролет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Помимо пилотов, на борту была бригада медиков. Пациентку доставили на вертолет, весь полет медики присматривали за ней. Общее время полета составило 4 часа 25 минут. Женщину благополучно перевезли в больницу краевого центра, где ею занялись врачи медучреждения.