Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Более полутора миллионов рублей задолженности погасил работодатель после вмешательства прокуратуры Хабаровска

Компания задолжала денег своим сотрудникам
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Более полутора миллионов рублей задолженности погасил работодатель после вмешательства прокуратуры Хабаровска

Более полутора миллионов рублей задолженности погасил работодатель после вмешательства прокуратуры Хабаровска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проверки прокуратуры Индустриального района Хабаровска честно заработанные деньги получили 45 сотрудников ОАО «Амурвзрывпром» в Хабаровске. Компания задолжала работникам в общей сложности 1 миллион 656 тысяч рублей.

С жалобой на нарушение своих трудовых прав сотрудники обратились в правоохранительные органы краевой столицы.

- В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района внес руководителю ОАО «Амурвзрывпром» представление, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему выписан штраф.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Криминал