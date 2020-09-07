Более полутора миллионов рублей задолженности погасил работодатель после вмешательства прокуратуры Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проверки прокуратуры Индустриального района Хабаровска честно заработанные деньги получили 45 сотрудников ОАО «Амурвзрывпром» в Хабаровске. Компания задолжала работникам в общей сложности 1 миллион 656 тысяч рублей.

С жалобой на нарушение своих трудовых прав сотрудники обратились в правоохранительные органы краевой столицы.

- В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор района внес руководителю ОАО «Амурвзрывпром» представление, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему выписан штраф.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.