Михаил Дегтярев пообещал разобраться с плохими дорогами в Солнечном районе Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Участники инициативной группы с говорящим названием «Убитые» дороги БАМа» обратились к Михаилу Дегтяреву в соцсетях и попросили его обратить внимание на ремонт трассы до поселка Березовый. Врио губернатора собрался и проехал по самым плохим участкам дороги, по которой последние несколько лет ездить попросту опасно - то тут, тот там из полотна торчит арматура. Власти запланировали капитальный ремонт трассы, но пока он практически не ведется. Сейчас привести в порядок требуется около 30 километров, деньги на ремонт - а это 70 миллионов рублей - поступили только в августе. Даже если начать ремонт прямо сейчас, то до холодов закончить его не успеют, поэтому ситуация требует срочного решения.

- Договоримся так. Десятого сентября ваши представители приедут ко мне, и мы проведем встречу с дорожниками, - сказал собравшимся Михаил Дегтярев. - На ней наметим план действий. Я сменил министра транспорта и дорожного хозяйства, уже поручил ему сделать ревизию всех контрактов. Вместе найдем решение.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, предложение врио главы региона устроило активистов. Общественники также попросили наладить работу стационарного пункта весового контроля, иначе в будущем лесовозы разобьют только что отремонтированную трассу.Михаил Дегтярев подчеркнул, что эти вопросы также обсудят на предстоящем совещании в Хабаровске.