Театры в Хабаровском крае возвращаются к жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Краевые и муниципальные театры на этой неделе наконец-то открывают новый сезон. Зрители за время вынужденной изоляции уже успели соскучиться, поэтому с радостью ожидают приглашения на премьеры и концерты.Уже 11 сентября показы пройдут в Триаде и Комсомольском-на-Амуре драматическом театре. Позже всех сезон откроет хабаровский ТЮЗ, сейчас вовсю идут репетиции, кроме того, ценителей театра ждет масштабный фестиваль «Амурская осень», программу которого можно посмотреть здесь.

- Уже в эту пятницу открывается 87-й театральный сезон в Комсомольском-на-Амуре драматическом театре, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Зрителям представят премьеру «Леди МакбетМценского уезда». В этот же день ждут зрителей в хабаровском камерном театре «Триада» - 32-й театральный сезон здесь откроют спектаклем «Женитьба». А 12 сентября самых маленьких зрителей ждут в краевом театре кукол. Для малышей приготовили программу «День, когда я стал большим».

В учреждениях готовятся принимать зрителей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора - предполагается рассадка в шахматном порядке и соблюдение масочного режима. Общая наполняемость зала не превысит 50%, на входе зрителей ждет обязательное измерение температуры.