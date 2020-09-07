В Хабаровске осудят водителя, который сбил на дороге ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

О чем думал хабаровчанин, когда 16 июня 2020 года сел за руль автомобиля нетрезвым - представить сложно. Однако безрассудство повлекло за собой тяжелые последствия для здоровья ребенка, который попался на пути опьяненного наркотиками водителя.

По версии следствия, мужчина, управляя автомобилем ToyotaPremio, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. Ребенка госпитализировали, а в отношении водителя возбудили уголовное дело.

- Прокуратурой Железнодорожного района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по пункту «а» части второй статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы, в случае если его признают виновным.