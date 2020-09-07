В Хабаровске возрождаются общегородские субботники Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Начиная с сегодняшнего дня, 7 сентября в Хабаровске стартует месячник по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий. В рамках его пройдет и традиционный общегородской субботник. Жителей краевой столицы приглашают оказать посильную помощь муниципалитету 26 сентября.

- Месячник по санитарной очистке продлится до 9 октября. Ожидаем, что активное участие в нем примут не только управляющие компании и ТСЖ, но и предприятия города, комитеты по управлению районами, а также сами хабаровчане, - отмечают в отделе городского управления ЖКХ. - Надеемся, что мероприятие получит широкую общественную поддержку, и жители помогут службам благоустройства навести порядок в нашем Хабаровске.

Традиционно в рамках месячника по санитарной очистке проходят работы по уборке придомовых территорий, скверов, парков, пришкольных участков, детских и спортивных площадок, вывоз мусора с несанкционированных свалок.