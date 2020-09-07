Учащиеся школ Хабаровского края будут проходить дополнительное обучение на школьной цифровой платформе Сбербанка

Учащиеся школ Хабаровский края будут проходить дополнительное обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка

По словам Натальи Красулиной, управляющей Хабаровским отделением ПАО Сбербанк, школьная цифровая платформа не заменяет очное обучение. Но она призвана добавить современные инструменты, что, в свою очередь, улучшает взаимодействие учеников и учителей и дает последним доступ к интерактиву.

- Это возможность автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять интересной работе - обучению детей - получить пространство для самореализации, а также использовать разнообразные сервисы, - рассказала она.

Платформа способствует развитию у школьников навыков XXI века: умению ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.

Сбербанк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в указе №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.