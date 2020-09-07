Спасатели, полиция и волонтеры продолжают искать женщину ушедшую за грибами в Хабаровском районе Фото: ДВРПСО МЧС России

Пенсионерка, жительница поселка Осиновая речка, отправилась в лес набрать грибов еще в начале сентября, и с тех пор ее не могут найти. По данным полиции, к которой обратилась дочь пропавшей 86-летней женщины, последний раз мать звонила ей 2 сентября, сказала, что заблудилась в лесу, а у телефона кончается зарядка. С тех пор никаких данных о местонахождении поклонницы «тихой охоты» не поступало.

В полиции немедленно приступили к поискам, вызвав на помощь спасателей и волонтеров. Только за минувшие сутки поисковики обследовали около 12 квадратных километров лесного массива, к сожалению, безрезультатно, всего же со второго сентября спасатели, полицейские и волонтеры осмотрели 53 квадратных километра территории Хабаровского района.

- Поисковые группы вели обследование лесного массива и территории в районе моста на острове Уссурийском, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Также производили подачу звуковых сигналов, включали сирену автомобиля, но пропавшую обнаружить не удалось. В поисках участвуют 10 спасателей, два кинологических расчета, а также волонтеры и сотрудники полиции.

Сейчас поиски продолжаются, все участвующие в поиске не теряют надежду найти пенсионерку живой.