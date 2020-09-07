В Хабаровске новый сквер сдадут раньше плана

Очертания будущего сквера уже вырисовываются, здесь будут места и для тихих прогулок, и для занятий спортом Фото: Администрация Хабаровска

В районе завода им. Серго Орджоникидзе скоро откроют сквер. Место зоны отдыха было выбрано самими жителями Хабаровска (открытым голосованием), проект реализуется при поддержке федерального бюджета.

Общая площадь сквера – 12 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. Строители обустраивают тротуары, освещение, ставят скамейки. Появится здесь и спортивная площадка с тренажерами. В сквере оборудуют систему водоотведения – участок находится на склоне, вода, пойдя самотеком, может залить дорогу ниже.

По плану работы должны завершиться в октябре, но мэр Хабаровска поставил строителям задачу сдать сквер раньше намеченных сроков – до 1 октября.

Напомним, сквер в районе завода - одна из пяти новых зеленых зон, на обустройство которых из федерального бюджета выделено в общей сложности 75 миллионов рублей, из казны города - около 700 тысяч рублей.