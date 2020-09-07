В Хабаровске из частного дома украли имущества на 800 тысяч рублей

Максимальная санкция статьи 158 УК РФ - шесть лет лишения свободы Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Жителя Кировского района города Хабаровска, живущего в своем доме, обокрали. Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже из дома четырехсот тысяч рублей наличными, цифровой техники и золотых украшений. Общий ущерб от действий неизвестного составил свыше 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, на месте происшествия полицейские увидели разбитое окно, через которое домушник пробрался в жилье. Проведя расследование, сотрудники угро вышли на подозреваемого. Им оказался 27-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Во время обыска у него нашли ювелирные украшения и деньги – 60 тысяч рублей. Технику фигурант продал, все деньги потратил, по его словам, «на развлечения».

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража». Полиция ищет распроданное имущество, а законному владельцу всего награбленного придется, если фигуранта признают виновным, подавать гражданский иск о возмещении ущерба.