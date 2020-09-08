Оперативная обстановка в Хабаровском крае на 8 сентября 2020: погода, паводки, радиационный фон

Все, чем порадует гидрометцентр в одном месте Фото: Евгения МОЛОТОВА

Очередной циклон готовится накрыть Приморье. Отголоски его непременно зацепят и Хабаровский край. Обстановка в регионе вновь станет нестабильна: ветер усилится, хлынут дожди.

В Хабаровске вероятность дождя - выше среднего, температура ночью от +16ºС до +18ºС, днем от +19ºС до +21ºС, ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывами 15-20 м/с.

В южных районах региона дожди будут непременно, местами сильные, температура ночью от +14ºС до +19ºС, днем от +23ºС до +28ºС, ветер восточный, юго-восточный 8- 13 м/с, порывами 15-20 м/с.

В центральных районах края также дожди, местами сильные, похолодает. Температура ночью от +6ºС до +16ºС, днем от +11ºС до +22ºС, ветер северный, северо-восточный 6-14 м/с.

И, наконец, до северных районов циклон не дойдет. Здесь преимущественно без осадков, температура ночью от +4ºС до +15ºС, днем от +14ºС до +22ºС, ветер северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень Амура продолжает расти. Вода вновь отыгрывает у суши несколько сантиметров. уровень воды у Хабаровска составляет 496 сантиметров (+2 сантиметра за сутки) НЯ/ОЯ 450/600. Отметка НЯ превышена на 46 сантиметров, запас до ОЯ 104 сантиметра. У поселка Елабуга уровень воды 523 сантиметра, что выше отметки НЯ на 73 сантиметра (НЯ/ОЯ 450/550), запас до ОЯ 27 сантиметров.

У Комсомольск-на-Амуре уровень воды составляет 441 сантиметр (+9 сантиметров за сутки) НЯ/ОЯ 450/650, запас до НЯ/ОЯ 9/209 сантиметров.

На реке Уссури у села Шереметьево в Вяземском районе и у села Лончаково в Бикинском районе уровни воды достигли отметки категории неблагоприятного явления.

И только радиационный фон радует. Критических изменений его не наблюдается.