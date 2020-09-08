Экологический фестиваль возле озера Амут собрал более сотни комсомольских активистов

Активисты убрали окрестности и прилегающие к ним дороги, освободив их от покрышек, труб, пластика и бумаги. Фото: Предоставлено

Экологическо-культурный фестиваль, организованный в окрестностях озера Амут в Комсомольском районе Хабаровского края, собрал около сотни человек. Активисты убрали окрестности и прилегающие к ним дороги, освободив их от покрышек, труб, пластика и бумаги. При этом кое-что вытащили и из воды жемчужины Хабаровского края.

Множество неприятных взору фактов увидели участники фестиваля не только в самом озере, но и в его окрестностях. Так, побывали они и на «санитарных рубках» реликтовой тайги, а на «деляне», которую лесничество определило как место скопления больных деревьев, участники выстроились в надпись SOS. Напомним, санитарные рубки на озере Амут уже не первый год вызывают вопросы у властей региона. Пока, к сожалению, это только вопросы.

Со своей стороны редакция «КП» - Хабаровск» приглашает неравнодушных жителей региона выразить свое мнение.