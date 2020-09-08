Ремонт детских площадок и придомовых территорий в Комсомольске-на-Амуре проверяют члены правительства и парламентарии

Работы по благоустройству планируют завершить к 15 октября Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Представительная комиссия, состоящая из исполняющего обязанности заместителя председателя правительства, министра экономического развития края Виктора Калашникова, представителей депутатского корпуса краевой думы и думы города Комсомольска-на-Амуре, а также представителей комсомольского муниципалитета, проверила накануне процесс ремонта дворов в Городе юности.

В этом году здесь стартовала масштабная кампания по ремонту дворов и оформлению придомовых территорий. Средства на это выделены из федеральной казны после обращения мэра города Александра Жорника к краевому правительству и в министерство развития Дальнего Востока. По мнению градоначальника, именно состояние дворовых территорий является одним из важнейших признаков комфортной городской среды.

К 15 октября предстоит отремонтировать 50 дворов. Это самый значительный показатель за последние годы. На сегодняшний день работы завершены на 15 дворах, но приняты пока только три. На остальных подрядчики готовятся к сдаче, или устраняют выявленные недочеты. Еще 35 дворовых территорий сейчас в работе.