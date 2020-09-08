В обновленном составе начнет театральный сезон Хабаровский музыкальный театр

Увидеть три грации хабаровчане и гости города смогут уже в ближайшем «(не)Обыкновенном концерте» ФОТО: пресс-служба ХМТ

В Хабаровском музыкальном театре молодое пополнение. Три юные артистки - Алана Шаболина, Екатерина Николаева и Полина Здоровилова оживят в этом сезоне балетную труппу театра. Все девушки - студентки хореографического отделения Хабаровского государственного института культуры. Несмотря на возраст (младшей - Алане Шаболиной - всего 19 лет) все они уже являются лауреатами различных конкурсов, побывали на гастролях за рубежом. Они дебютируют на сцене главного театра региона уже в сентябре, в том числе - в главных и сольных партиях. Увидеть три грации хабаровчане и гости города смогут уже в ближайшем «(не)Обыкновенном концерте» - гала-концерте по случаю открытия 95-го юбилейного сезона Хабаровского музтеатра.

Напомним, 4 сентября правительство края приняло решение об открытии театров после пандемии коронавируса, с соблюдением соответствующих ограничений.