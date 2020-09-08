Выборы в двух муниципальных районах Хабаровского края признаны состоявшимися

Выборы признаны состоявшимися. ФОТО: Избирательная комиссия Хабаровского края

Досрочные выборы депутатов состоялись 6 сентября в Советско-Гаванском районе и районе имени Лазо. В первом выбирали депутатов муниципального совета в рабочем поселке Майский от двух избирательных округов.

- По первому округу явка составила 17,59%, по второму 12,59 процента, - рассказали в краевой избирательной комиссии. - Кандидаты претендовали на шесть и четыре мандата соответственно.

В муниципальном районе имени Лазо прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» по одномандатному избирательному округу №15. В избирательный бюллетень было включено три кандидата. По итогам выборов победил Лев Анатольевич Корсаков, выдвинутый путем самовыдвижения. В списки избирателей было включено 389 избирателей. Явка на выборах составила 8,74%.

Выборы признаны состоявшимися. Нарушений в ходе голосования не выявлено.