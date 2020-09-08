У хабаровского автобусного маршрута №40 будет новый перевозчик Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Автобусный маршрут №40 «Овощесовхоз» - «Химфармзавод» - один из самых протяженных в городе - сорок пять с половиной километров. Нужды хабаровчан на этом маршруте до недавнего времени обслуживали ООО «Васильев» и ООО «Вираж-1». Однако последний перевозчик принял решение от маршрута отказаться.

- На пассажирах решение перевозчика не скажется, - уверяют в городской администрации. - В ближайшее время будет проведен тендер, и на маршрут придет новый перевозчик. Пока же обслуживание пассажирского маршрута №40 будет осуществлять ООО «Васильев».

Причина, по которой руководство «Вираж-1» приняло решение отказаться от обслуживания протяженного маршрута, не афишируется, однако негласно полагают, что это связано с финансовыми проблемами перевозчика.

Напомним, компания «Вираж-1» осуществляет перевозки по городским и пригородным маршрутам. На рынке перевозчик находится с 2005 года.