В Хабаровском крае увеличится число многодетных семей, имеющих право на дополнительную господдержку Фото: Мария ЛЕНЦ

Более трех тысяч семей в Хабаровском крае с 1 сентября вновь обретут статус многодетных и смогут рассчитывать на меры государственной поддержки. Это семьи, где дети в возрасте до 22 лет учатся очно в образовательных организациях. Ранее многодетными признавались только семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Таких в крае насчитывалось более 18 тысяч.

- Начиная с 1 сентября, еще более трех тысяч многодетных семей дополнительно могут оформить ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг, пособие на детей в повышенном размере, государственную социальную помощь. Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата на проезд, а также единовременная выплата детям-школьникам, проживающим в сельской местности, - отметили в краевом правительстве.

Напомним, решение о возврате статуса многодетных семьям, где есть дети-очники в возрасте до 22 лет, краевые парламентарии приняли еще весной. Изначально оно должно было вступить в силу с 1 января 2021 года.