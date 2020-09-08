Комсомольчанки победили на всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масштабный всероссийский конкурс, проводимый в этом году уже в семнадцатый раз, собрал под своей эгидой более тысячи ста участников. И тем ценнее победа, которая досталась двум жительницам Хабаровского края среди семи призовых мест в двух номинациях.

- Среди победителей ведущий специалист финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Екатерина Мурмилова. Она представила инициативу создания промышленно-образовательного кластера, направленного на взаимодействие предприятий и учебных заведений Города юности, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Проект Екатерины - это центр повышения квалификации педагогов, готовящих будущих специалистов производств города. Программы, разработанные с участием индустриальных партнеров, будут включать как теоретический материал, размещенный на информационном онлайн-портале, так и практические занятия, проходящие на самих предприятиях.

В номинации «Моя Арктика» среди троих победителей также есть одна комсомольчанка - Елизавета Павлюк вышла в финал благодаря своей разработке электронного атласа Дальнего Востока. Он представляет собой 22 раздела, посвященных основным этапам развития региона. Интернет-приложение позволит каждому желающему познакомиться с историей Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней.