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В селе Краснореченское в старом доме обрушился потолок

Конструкция рухнула поздно ночью, прокуратура начала проверку
Ксения ТУРТЫГИНА
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Конструкция рухнула поздно ночью, прокуратура начала проверку

Конструкция рухнула поздно ночью, прокуратура начала проверку

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского района проводит проверку по факту обрушения потолочной конструкции в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, полоток рухнул в доме №5 по улице Гаражной в селе Краснореченское, было около двух часов ночи 8 сентября. Чудом обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас надзорное ведомство выясняет причины обрушения, по итогам проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании и органов местного самоуправления.

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