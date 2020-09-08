В Хабаровске не построят надземный переход через улицу Краснореченскую

Через этот перекресток в сутки проезжают свыше 35 тысяч автомобилей, да и людей проходит немало. Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска не будет строить надземный пешеходный переход в районе перекрестка улиц Краснореченская и Суворова. В пресс-службе мэрии уточнили, что проектная документация разработана и даже прошла госстройэкспертизу.

Однако, детальнее изучив ситуацию и экономическую целесообразность, власти города посчитали, что строить здесь надземный пешеходный переход невыгодно. Возведение виадука потребует переноса множества инженерных коммуникаций, создаст определенные неудобства жителям окрестных домов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук усомнился и в эффективности лифтов. По проекту переход располагается на высоте третьего-четвертого этажей, на такую высоту многим пешеходам было бы тяжело подниматься. Учитывая, сколько людей переходят перекресток, Сергей Кравчук высказал опасения, что даже четыре кабины не справятся с потоком и создастся затор.

Сейчас инженеры ищут другие варианты обустройства безопасного пешеходного перехода на этом сложном перекрестке.