В Биробиджане проведут рекультивацию городской свалки Фото: Евгения МОЛОТОВА

Министерство природы РФ придет на помощь жителям ЕАО. Крупнейшая в регионе свалка, находящаяся в городской черте Биробиджана, занимает площадь 9,6 гектара. Сюда вывозят твердые коммунальные отходы.

В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду было предложено внести данный объект в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» и провести его рекультивацию. Эта идея нашла положительный отклик у главы Минприроды. Рекультивацию свалки планируют провести уже в следующем году.

По задумке властей на смену старой свалке придет современный мусорный полигон мощностью 70 тысяч тонн в год с мусоросортировочным комплексом обработки ТКО мощностью 40 тысяч тонн в год. Его строительство уже начато.