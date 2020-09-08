Территориальный коэффициент ОСАГО снизят для жителей Хабаровского края Фото: Евгения МОЛОТОВА

Информацию о снижении территориального коэффициента ОСАГО на территории свыше 170 населенных пунктов обнародовал Российский союз страховщиков. В число их вошли и населенные пункты Хабаровского края. Так, в Хабаровске его уменьшат на 4,12%, в Благовещенске и Южно-Сахалинске более чем на 3%. Во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском и Улан-Удэ снижение территориального коэффициента автогражданки произойдет на более чем 2%. В Якутске на 1,67%, а в Белогорске и Свободном на 0,91%.

Снижение территориального коэффициента должно повлечь за собой снижение стоимости полиса ОСАГО. Напомним, что 24 августа 2020 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, которые изменили тарифы на автострахование. Теперь они рассчитываются индивидуально для каждого водителя.