В Хабаровском крае мужчина осужден на восемь лет за убийство собственной матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развязка семейной драмы состоялась накануне в районном суде города Вяземского Хабаровского края, где по обвинению в убийстве судили местного жителя. По версии следствия, поддержанной районной прокуратурой Вяземского, мужчина вечером 1 января 2020 года, будучи пьяным, поссорился со своей пожилой матерью. Ссора перешла в драку, в ходе которой подсудимый нанес пенсионерке несколько телесных повреждений. Закончив разборки, мужчина ушел спать.

Следствием установлено, что многочисленные телесные повреждения привели сначала к опасному для жизни состоянию, а потом и к смерти потерпевшей.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления по части четвертой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорен к наказанию в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.