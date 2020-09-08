В зооцентре «Питон» в Комсомольске-на-Амуре умер бурый медведь Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Печальное сообщение появилось накануне в инстаграм-аккаунте зооцентра - сотрудники сообщили, что всеобщий любимец - 27-летний бурый медведь Кузьма умер в ночь на 7 сентября. Мишка попал к людям, будучи совсем еще малышом - его мать в лесу убили браконьеры, а самого Кузю спасли неравнодушные люди.

- Сначала его кормили молочной кашкой, позже стали добавлять в рацион вареное мясо, рыбу, фрукты и овощи. Разговора о том, что медведя не примут, не было совершенно, - рассказывают в своем скорбном сообщении сотрудники зооцентра «Питон». - Тем более что дело было сразу после переезда в новое здание на улице Орджоникидзе, 9/2. Клеток и вольеров было много, и Кузя сначала жил в вольере, где сейчас проживает гималайская медведица Шура.

Уже в 2004 году для Кузьмы выстроили новый добротный вольер, где он и прожил всю свою жизнь под чутким надзором киперов зооцентра. По заключению ветеринарного врача КГБУ Комсомольская ГОСББЖ, медведь скончался от сердечной недостаточности. Тем не менее можно сказать, что Кузьма жил по медвежьим меркам достаточно долго - продолжительность жизни бурых медведей составляет 25-30 лет.